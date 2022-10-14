https://news.day.az/society/1503320.html Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку - ФОТО
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку - ФОТО
В Бинагадинском районе города Баку на улице А.Нахчывани около торгового центра Elit произошел пожар в двухэтажном торговом объекте.
Как сообщили в пятницу Day.Az в МЧС Азербайджана, пожар был потушен за короткое время благодаря неотложным мерам, осуществленным Госслужбой пожарной охраны МЧС.
В объекте располагались предприятия, занимающиеся в основном торговлей сухофруктами. Во время пожара с помощью сотрудников МЧС предприниматели смогли уберечь часть продукции от пожара.
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