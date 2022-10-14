Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку

В Бинагадинском районе города Баку на улице А.Нахчывани около торгового центра Elit произошел пожар в двухэтажном торговом объекте.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МЧС Азербайджана, пожар был потушен за короткое время благодаря неотложным мерам, осуществленным Госслужбой пожарной охраны МЧС.

В объекте располагались предприятия, занимающиеся в основном торговлей сухофруктами. Во время пожара с помощью сотрудников МЧС предприниматели смогли уберечь часть продукции от пожара.