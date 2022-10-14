Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 15 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью на севере Абшеронского полуострова возможен небольшой кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-17° тепла, днем - 20-23° тепла, в Баку ночью - 15-17° тепла, днем - 20-22° тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 766 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана, местами ожидаются переменные, грозовые дожди, местами туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-16° тепла, днем - 17-22° тепла, в горах ночью - 1-6° тепла, днем - 6-9° тепла.