Управление «Ичеришехер» восстановит редкие фотографии и негативы

В фонде Музейного центра "Ичеришехер", функционирующего при Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" хранятся редкие фотографии и негативы с видами самого Баку, Старого города (Ичеришехер), Карабаха и других регионов Азербайджана, сказали Day.Az в пятницу в Управлении "Ичеришехер".

Большинство этих единиц хранения принадлежат Александру Мишону, Исааку Рубенчику, Гусейну Гусейнзаде, Юрию Рахилю, Юрию Шамилову и другим известным фотографам.

На днях состоялось подписание договора по реализации гранта в рамках программы "Сохранение культурного наследия" Федерального Министерства иностранных дел Германии. Договор был подписан директором Музейного Центра "Ичеришехер" Аминой Меликовой и Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманом.

Настоящий грант позволяет впервые в Азербайджане запустить реализацию проекта, включающего в себя важные работы в направлении реставрации стеклянных негативов, редких фотографий конца XIX начала XX веков, печать, оцифровку, включение их в электронную базу данных фонда Ичеришехер, издание каталогов, буклетов.

Полученный грант - прямая поддержка в деле охраны, исследования и популяризации наследия нашей страны. Восстановление редких фотографий - неисчерпаемые возможности новых исследований и новых находок. Кадры сохранили архитектурные памятники, исторические места и здания самого Баку, Ичеришехер, Карабаха и других уголков Азербайджана, изображения которых даёт богатые информационные компоненты в изучении истории нашей страны в общей картине мирового наследия. В рамках полученного гранта одна из важных составляющих - это подготовка наиболее передовых кадров в области работы с фотонегативами, реставрации и консервации фотографий. Партнерами будут задействованы специалисты в области охраны и консервации фотоархивов Национального музея Грузии.