Шуша и Кайсери стали городами-побратимами

Между освобожденным от армянской оккупации городом Шуша и турецким городом Кайсери подписан протокол о городах-побратимах. Документ подписали находящийся с визитом в Кайсери председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов и глава Беюкшехирского муниципалитета Кайсери Мемдух Бююккылыч.

Как сообщили Day.Az в Управлении государственного заповедника города Шуша, в рамках протокола предусмотрено сотрудничество в области реализации совместных программ, проектов, организации взаимных визитов, обмена опытом и информацией, а также в сфере искусства, культуры, туризма, науки, торговли и информационных технологий.

Представители городов с целью дальнейшего развития взаимоотношений также будут сотрудничать в рамках программы ЮНЕСКО "Сеть творческих городов".