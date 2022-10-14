В Азербайджане устанавливаются новые штрафы

В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение порядка регистрации смерти.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) в Кодекс об административных проступках была добавлена новая статья 562-1 (нарушение порядка регистрации смерти).

Согласно новой статье, за несвоевременную передачу медицинским учреждением информации о смерти в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, или за передачу недостоверной информации должностные лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 300 манатов.

После обсуждений изменение было вынесено ​​на голосование и принято в первом чтении.