https://news.day.az/society/1503463.html Бакинское Управление образования о проблеме с нехваткой учебников
Бакинское Управление образования о проблеме с нехваткой учебников
В сентябре за короткий срок была устранена проблема с нехваткой учебников в бакинских школах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в пятницу журналистам начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева в рамках конференции на тему "Защита детей: среда диалога и межведомственное сотрудничество".
"Этот вопрос решен и проблем с количеством учебников нет", - сказала она.
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