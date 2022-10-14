Бакинское Управление образования о проблеме с нехваткой учебников

В сентябре за короткий срок была устранена проблема с нехваткой учебников в бакинских школах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в пятницу журналистам начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева в рамках конференции на тему "Защита детей: среда диалога и межведомственное сотрудничество".

"Этот вопрос решен и проблем с количеством учебников нет", - сказала она.