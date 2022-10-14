https://news.day.az/society/1503504.html Техработники в СМИ не могут быть включены в реестр медиа - агентство Азербайджана
Техработники в СМИ не могут быть включены в реестр медиа - агентство Азербайджана
Технические работники в СМИ не могут быть включены в реестр медиа.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала в пятницу пресс-секретарь Агентства развития медиа Азербайджана Саида Шафиева в ходе прямой трансляции на официальной странице структуры в Facebook.
По ее словам, закон "О медиа" не относится к техническим работникам в СМИ.
"Фотокорреспонденты могут зарегистрироваться в реестре, поскольку они имеют отношение к журналистской профессии. Однако фотографы не смогут быть включены в реестр", - сказала Шафиева.
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