Техработники в СМИ не могут быть включены в реестр медиа

Технические работники в СМИ не могут быть включены в реестр медиа.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала в пятницу пресс-секретарь Агентства развития медиа Азербайджана Саида Шафиева в ходе прямой трансляции на официальной странице структуры в Facebook.

По ее словам, закон "О медиа" не относится к техническим работникам в СМИ.

"Фотокорреспонденты могут зарегистрироваться в реестре, поскольку они имеют отношение к журналистской профессии. Однако фотографы не смогут быть включены в реестр", - сказала Шафиева.