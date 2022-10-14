В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 58 случаев заражения коронавирусом, 89 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 822 485 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 087 человек вылечился, 9 931 скончался, число активных больных - 467.

За прошедшие сутки проведено 1 897 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 284 670 тестов.