Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 776 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 361, вторую дозу получили 123 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 238, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 54 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 901 395, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 386 713, вторую дозу получили 4 869 524 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 382 774, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 262 364 человека.