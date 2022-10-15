В Локбатане затопило дорогу

В Баку произошла авария на магистральном водопроводе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, авария произошла ночью в поселке Локбатан Гарадагского района. В результате затоплена автомобильная дорога, проходящая через город Локбатан.

Этот факт подтвердил Trend руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По словам представителя ведомства, в ночное время на водопроводе Кура-Баку диаметром 1200 миллиметров произошла авария.

"В результате затоплена автомобильная дорога Баку-Газах. Как только поступила информация об этом, водопровод был перекрыт, на территории были направлены аварийные бригады. Принимаются меры по ликвидации аварии. Руководство "Азерсу" находится на месте происшествия, привлечена специальная техника, водные насосы. Принимаются меры по восстановлению движения на дороге", - сказал Джабраиллы.