https://news.day.az/society/1503583.html МЧС о затоплении автомагистрали Баку-Газах
МЧС о затоплении автомагистрали Баку-Газах
В результате аварии, произошедшем на магистральном водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района, произошло подтопление прилегающих территорий, в том числе автомагистрали Баку-Газах.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, силы гражданской обороны Министерства, Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска были привлечены на территорию для проведения отвода воды, эвакуации в случае необходимости и других соответствующих мер безопасности.
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