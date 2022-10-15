МЧС о затоплении автомагистрали Баку-Газах

В результате аварии, произошедшем на магистральном водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района, произошло подтопление прилегающих территорий, в том числе автомагистрали Баку-Газах.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, силы гражданской обороны Министерства, Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска были привлечены на территорию для проведения отвода воды, эвакуации в случае необходимости и других соответствующих мер безопасности.