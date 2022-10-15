https://news.day.az/society/1503597.html Какова ситуация на магистрали Баку-Газах в районе аварии на водопроводе? - ВИДЕО
Какова ситуация на магистрали Баку-Газах в районе аварии на водопроводе? - ВИДЕО
Сотрудники полиции принимают меры по обеспечению безопасности движения на автомагистрали Баку-Газах в связи с аварией на магистральном водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района Баку.
Начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев сообщил в субботу Trend, что к этому привлечены дополнительные силы со стороны Главного государственного дорожного управления и районного управления полиции, передает Day.Az.
Обеспечивается безопасное передвижение автомобилей по магистрали, сказал он.
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