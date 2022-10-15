В Товузе микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Товузе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на участке трассы Баку-Газах, проходящей по территории района.
Микроавтобус марки Mercedes Vito столкнулся с грузовиком "КамАз".
В результате аварии, пострадали находившиеся в микроавтобусе Намазова Нурай 2005 года рождения, Шамилова Лачин 1986 года рождения, Намазов Расим 1977 года рождения, Намазова Лейла 1985 года рождения, Намазова Нургюн 2002 года рождения, и еще 2 человека,
Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.
Отмечается, что микроавтобус направлялся из Баку в Газах.
По факту ведется расследование.
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