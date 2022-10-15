Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил все пенсии по республике за октябрь текущего года.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты, 7 октября были выплачены пенсии в городах Баку и Сумгайыт, а также на Абшеронском районе, а сегодня - по другим регионам нашей страны (в том числе пенсии, установленные на льготных условиях).

К октябрьской пенсии была добавлена предусмотренная на очередной квартал часть 50 манатов из 200 манатов материальной помощи, выплата которой запланирована в течение 2022 года.