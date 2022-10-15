https://news.day.az/society/1503624.html Поножовщина в Баку - есть пострадавший
Поножовщина в Баку - есть пострадавший
В бакинском поселке Маштага молодого человека ударил ножом его знакомый.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Тарлан Гусейнов (1989 г.р.) получил ножевое ранение от знакомого в своем доме.
Он был госпитализирован.
По данному факту в 14-м отделении Сабунчинского РУП ведется расследование.
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