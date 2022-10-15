Поножовщина в Баку
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В бакинском поселке Маштага молодого человека ударил ножом его знакомый.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Тарлан Гусейнов (1989 г.р.) получил ножевое ранение от знакомого в своем доме.

Он был госпитализирован.

По данному факту в 14-м отделении Сабунчинского РУП ведется расследование.