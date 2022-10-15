https://news.day.az/society/1503640.html МЧС борется с аварией на водопроводе в районе автодороги Баку-Газах - ФОТО - ВИДЕО
МЧС борется с аварией на водопроводе в районе автодороги Баку-Газах - ФОТО - ВИДЕО
В связи с аварией на магистральном водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района столицы министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжаются соответствующие меры по ликвидации последствий затопления на прилегающих территориях, в том числе на автомагистрали Баку-Газах.
Как сообщили в субботу Day.Az в МЧС, в настоящее время на затопленных участках работают подразделения войск гражданской обороны МЧС, силы Государственной пожарной охраны и Службы спасения особого риска, в целом 57 человек из числа личного состава.
В проводимых работах используются 12 мотопомп и 9 единиц другой техники и оборудования.
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