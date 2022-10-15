https://news.day.az/society/1503645.html В Баку автомобиль сбил мужчину
В Баку автомобиль сбил мужчину
В поселке Локбатан Гарадагского района автомобиль сбил пьяного мужчину.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Бинятов Теймур (1989 г.р.) попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
По данному факту в Гарадагскогом РУП ведется расследование.
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