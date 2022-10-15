Какой будет погода в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на 16 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но утром местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-17° тепла, днем - 20-22° тепла, в Баку ночью - 15-17° тепла, днем - 20-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 мм ртутного столба до 769 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами пройдут дожди, будет туман. В высокогорных районах возможен снегопад. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем - 19-23° тепла, в горах ночью - 3-6° тепла, днем - 6-10° тепла.