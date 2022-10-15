В Гяндже скончался экс-начальник дорожной полиции
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В Гяндже скончался бывший начальник городского управления Государственной дорожной полиции (ГДП) Адиль Алиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, смерть наступила в результате сердечного приступа.

А.Алиев некоторое время назад перенес операцию на сердце, однако позже его состояние здоровья ухудшилось.

А.Алиев занимал эту должность в 2005-2007 годах.