https://news.day.az/society/1503675.html В Гяндже скончался экс-начальник дорожной полиции - ФОТО
В Гяндже скончался экс-начальник дорожной полиции - ФОТО
В Гяндже скончался бывший начальник городского управления Государственной дорожной полиции (ГДП) Адиль Алиев.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, смерть наступила в результате сердечного приступа.
А.Алиев некоторое время назад перенес операцию на сердце, однако позже его состояние здоровья ухудшилось.
А.Алиев занимал эту должность в 2005-2007 годах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре