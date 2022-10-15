Движение на автомагистрали Баку-Газах полностью восстановлено, сообщили в субботу Day.Az в МЧС Азербайджана.

Согласно информации, в связи с аварией на магистральном водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района столицы продолжаются соответствующие меры по ликвидации последствий затопления на прилегающих территориях, в том числе на автомагистрали Баку-Газах.

Было отмечено, что на территории находятся в настоящее время заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тапдыг Амирасланов и другие должностные лица министерства.

В целом на затопленные участки были привлечены 18 единиц техники, 21 мотопомпа. В работе по ликвидации последствий затопления участвует личный состав Войск гражданской обороны, Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС, в целом 116 человек.