Самолет рейса Стамбул-Баку вернулся в аэропорт вылета

Капитан воздушного судна авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-076 по маршруту Стамбул-Баку, принял решение о возвращении в аэропорт вылета по техническим причинам (трещина в лобовом стекле).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в субботу в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", самолет благополучно приземлился в аэропорту Стамбула в 13:50 по местному времени.

Из Баку для доставки пассажиров отправится другой самолет.