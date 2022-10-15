https://news.day.az/society/1503708.html Самолет рейса Стамбул-Баку вернулся в аэропорт вылета
Самолет рейса Стамбул-Баку вернулся в аэропорт вылета
Капитан воздушного судна авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-076 по маршруту Стамбул-Баку, принял решение о возвращении в аэропорт вылета по техническим причинам (трещина в лобовом стекле).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в субботу в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", самолет благополучно приземлился в аэропорту Стамбула в 13:50 по местному времени.
Из Баку для доставки пассажиров отправится другой самолет.
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