Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 788 человек.

Как передает Day.Az, об этом ссобщили в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 295, вторую дозу получили 159, бустерную дозу - 271 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 63 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 902 183, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 387 008, вторую дозу получили 4 869 683, бустерную дозу - 3 383 045 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 262 447 человек.