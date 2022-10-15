В Азербайджане выявлены еще 53 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлены 53 случая заражения коронавирусом, 78 человек вылечились, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 822 538 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 165 человек вылечились, 9 931 - скончался, число активных больных составляет 442.

За последние сутки в стране проведен 2 141 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 286 811.