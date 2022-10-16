https://news.day.az/society/1503760.html Тяжелое ДТП в Мингячевире - двое погибших
Тяжелое ДТП в Мингячевире - двое погибших
В Мингячевире в дорожно-транспортном происшествии погибли два пешехода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории города столкнулись два легковых автомобиля.
В результате ДТП один из автомобилей выехал на обочину дороги и сбил Шамаху Мамедову 1963 года рождения и Хадиджу Султанову 1966 года рождения.
Спасти жизни пешеходов, госпитализированных с тяжелыми травмами, не удалось.
Погибшие пешеходы были заведующими филиалами Мингячевирской городской центральной библиотеки.
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