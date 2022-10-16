Тяжелое ДТП в Мингячевире

В Мингячевире в дорожно-транспортном происшествии погибли два пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории города столкнулись два легковых автомобиля.

В результате ДТП один из автомобилей выехал на обочину дороги и сбил Шамаху Мамедову 1963 года рождения и Хадиджу Султанову 1966 года рождения.

Спасти жизни пешеходов, госпитализированных с тяжелыми травмами, не удалось.

Погибшие пешеходы были заведующими филиалами Мингячевирской городской центральной библиотеки.