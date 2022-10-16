В Баку произошел пожар на нескольких торговых объектах

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на нескольких торговых объектах в районе Зыхского шоссе в Хатаинском районе города Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в субботу в пресс-службе МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной службы пожарной охраны и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска МЧС.