https://news.day.az/society/1503763.html В Баку произошел пожар на нескольких торговых объектах
В Баку произошел пожар на нескольких торговых объектах
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на нескольких торговых объектах в районе Зыхского шоссе в Хатаинском районе города Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в субботу в пресс-службе МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной службы пожарной охраны и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска МЧС.
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