Члены азербайджанской общины провели пикет перед штабом организации “Human Rights Watch” в Нью-Йорке

Проживающие в США активисты азербайджанской общины провели мирную акцию протеста перед штабом международной организации по правам человека "Human Rights Watch" в Нью-Йорке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно Государственному комитету по работе с диаспорой Азербайджана, мероприятие, организованное Азербайджано-американским женским обществом совместно с Культурным обществом Нью-Йорк - Азербайджан с участием азербайджанской и турецкой общин, состоялось перед "Empire State Building", где расположена международная организация.

Заявление протеста против военных преступлений Армении, последних военных провокаций, совершенных ею на государственной границе нашей страны, нападений армянских радикальных сил на посольства Азербайджана в США, Франции и Ливане передано лично сотруднику "Human Rigths Watch" Джилу Колону (Gil Colon). На акции, где развевались государственные флаги Aзербайджана, Турции и США, было привлечено внимание к чудовищным военным преступлениям, совершенным армянскими вооруженными силами в период 30-летней оккупации и во время II Карабахской войны.

В ходе акции, на которой было выдвинуто требование положить конец военным преступлениям Армении, демонстрировались фотоматериалы о злодеяниях в Гяндже и Барде, массовом захоронении, обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района, плакаты с отраженными на них лозунгами "Aзербайджан желает мира, Армения хочет войны!", "Остановите армянскую агрессию!", "Остановить армянский террор!", "Остановите атаки на гражданских лиц!", "На Гянджу совершено нападение!", "Армения, предоставь Азербайджану сведения о судьбе без вести пропавших лиц!" и др.

Отмечено, что в результате ударов, нанесенных с 27 сентября по 10 ноября 2020 года тяжелой артиллерией, баллистическими ракетами, фосфорными и кассетными бомбами по Гяндже, Нафталану, Барде, Тертеру, Мингячевиру и другим азербайджанским городам, расположенных в десятках километров от зоны конфликта и линии фронта, 93 гражданских лица, включая 12 детей и 27 женщин, погибли, 454 человека получили телесные повреждения различной степени.

Местным жителям, проявившим интерес к акции, были розданы буклеты, отражающие военные преступления Армении. Безопасность участников мероприятия охранялась сотрудниками 14-го отделения полиции города Нью-Йорк. Наши соотечественники потребовали у "Human Rigths Watch" ответить на заявление протеста азербайджанской общины.