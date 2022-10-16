Сколько в Азербайджане зараженных COVİD-19?

В Азербайджане за последние сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом, 63 человека вылечились, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 822 599 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 228 человек вылечились, 9 932 - скончался, число активных больных составляет 439.

За последние сутки в стране проведено 2 332 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 289 143.