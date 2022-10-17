https://news.day.az/society/1503918.html В Баку автомобиль сбил женщину
В Баку автомобиль сбил женщину
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автонаезд зафиксирован в поселке Баладжары Бинагадинского района.
Неизвестный автомобиль сбил переходившую дорогу Сурейю Эфендиеву 1953 года рождения. Водитель скрылся с места происшествия. Женщина скончалась.
По факту возбуждено уголовное дело.
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