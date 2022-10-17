В Азербайджане проводится вакцинация против гриппа

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в соответствии с документом ВОЗ "Глобальная стратегия борьбы с гриппом на 2019-2030 годы" подписал приказ с целью проведения профилактических и противоэпидемических мер против гриппа и ОРВИ среди населения в связи с началом осенне-зимнего сезона 2022-2023 годов.

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве здравоохранения Азербайджана, в документе даны соответствующие поручения руководителям медицинских управлений и учреждений министерства здравоохранения в целях усиления профилактических и противоэпидемических мер против гриппа и ОРВИ среди населения в связи с началом осенне-зимнего сезона 2022-2023 годов, а также рекомендации другим государственным медицинским учреждениям.

В соответствии с приказом ведомства во всех городах и районах Азербайджана в течение месяца, начиная с 10 октября 2022 года, проводятся мероприятия по вакцинации против гриппа определенных групп населения, а также санитарно-просветительская работа, организуются медицинские наблюдения в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, обеспечивается госпитализация больных с подозрением на грипп, особенно детей и лиц пожилого возраста и т.д.

В приказе также даны необходимые указания по усилению профилактической дезинфекции, созданию резерва лекарственных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ. Руководителям центров гигиены и эпидемиологии городов и районов республики поручено усилить контроль за строгим соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил в общеобразовательных и дошкольных, а также в медицинских учреждениях.