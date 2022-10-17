В Азербайджане задержаны члены преступной группировки

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД АР совместно со специалистами Службы развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов провели операции по задержанию членов преступной группировки, занимающейся незаконной рубкой в лесных массивах и переработкой древесины.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Минэкологии поступила информация о массовой вырубке деревьев в лесных массивах в южных районах, а также на территории Гирканского национального парка. В ходе расследования было установлено, что на данных территориях были уничтожены деревья ценных пород, такие как бук, клен, ольха и другие.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были выявлены и задержаны главари причастной к этому преступлению группировки Анар Ибрагимов, Рамин Гафаров, Расиф Агаев, а также их сообщники Алим Алиев, Эмин Садыхов, Рагим Рагимов, Ниямеддин Набиев, Рамин Ибадов, Эльсевер Гафаров и Хафиз Мамедов.

Также было установлено, что задержанные продавали переработанную древесину. В их незаконных деревообрабатывающих цехах и складах были выявлены и изъяты лесоматериалы и другие вещественные доказательства.

На основании заключения специалистов Минэкологии было установлено, что срубленные деревья были старыми и, таким образом, лесному массиву был нанесен значительный ущерб.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые следственные действия. Продолжаются оперативные мероприятия по задержанию других членов банды, причастных к незаконной рубке деревьев.