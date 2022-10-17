Тяжелое ДТП в Геранбое, есть погибший и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
12:25
В результате столкновения трех автомобилей в Геранбое один человек погиб, пятеро пострадали.
Как сообщил АПА старший инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов, в результате столкновения 3 автомобилей погиб житель поселка Кюрекчай района Маис Багиров (1967 г.р.), передает Day.Az.
Жители поселка Кюрекчай - Орудж Оруджев (1939 г.р.), Сахиба Оруджева (1950 г.р.), Джейхун Ахмедов (1962 г.р.), Хумар Ахмедова (1963 г.р.) и Дениз Ахмедова (2017 г.р.) пострадали при аварии.
Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
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12:07
В Геранбое произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Рагимли района.
В результате столкновения легковых автомобилей "Mercedes" и "Daewoo Nexia" погиб один, пострадали несколько человек.
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