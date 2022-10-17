есть погибший и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

12:25

В результате столкновения трех автомобилей в Геранбое один человек погиб, пятеро пострадали.

Как сообщил АПА старший инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов, в результате столкновения 3 автомобилей погиб житель поселка Кюрекчай района Маис Багиров (1967 г.р.), передает Day.Az.

Жители поселка Кюрекчай - Орудж Оруджев (1939 г.р.), Сахиба Оруджева (1950 г.р.), Джейхун Ахмедов (1962 г.р.), Хумар Ахмедова (1963 г.р.) и Дениз Ахмедова (2017 г.р.) пострадали при аварии.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

----------

12:07

В Геранбое произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Рагимли района.

В результате столкновения легковых автомобилей "Mercedes" и "Daewoo Nexia" погиб один, пострадали несколько человек.