С 11:00 17 октября 2022 года начался процесс электронного перевода учащихся.

Об этом Day.Az сообщили в Минобразования и науки.

Перевод осуществляется на сайте https://sy.edu.az.

Не успевшие осуществить перевод в X классы по разным причинам, могут подать заявление на поступление в общеобразовательные учреждения в период с 17 по 31 октября 2022 года.