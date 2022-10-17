https://news.day.az/society/1503980.html Начался процесс электронного перевода учащихся
Начался процесс электронного перевода учащихся
С 11:00 17 октября 2022 года начался процесс электронного перевода учащихся.
Об этом Day.Az сообщили в Минобразования и науки.
Перевод осуществляется на сайте https://sy.edu.az.
Не успевшие осуществить перевод в X классы по разным причинам, могут подать заявление на поступление в общеобразовательные учреждения в период с 17 по 31 октября 2022 года.
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