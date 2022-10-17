https://news.day.az/society/1503991.html Сколько масок в Азербайджане в запасе?
Сколько масок в Азербайджане в запасе?
В январе-сентябре 2022 года в Азербайджане было произведено 17,5 миллиона медицинских масок.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Госкомстате.
Производство масок увеличилось на 75,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 1 октября запасы готовой продукции составляют 5,8 миллиона штук.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре