Сколько масок в Азербайджане в запасе?

В январе-сентябре 2022 года в Азербайджане было произведено 17,5 миллиона медицинских масок.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Госкомстате.

Производство масок увеличилось на 75,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 1 октября запасы готовой продукции составляют 5,8 миллиона штук.