Какова численность населения Азербайджана?

Обнародована численность населения Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Госкомстате, с начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 42 274 человека (0,4 процента), и по состоянию на 1 сентября 2022 года составила 10 198 640 человек.

Отмечено, что 52,9 процента населения составляют городские жители, 47,1 процента - сельские жители, удельный вес женщин и мужчин остался неизменным.