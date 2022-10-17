В Азербайджане снизился уровень смертности

В Азербайджане обнародован уровень смертности за январь-август текущего года.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Госкомстате, за этот период были зарегистрированы 41 758 случаев смерти.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности на 1000 человек снизился с 7,3 до 6,2.

Численность населения страны с начала года увеличилась на 42 274 человека, или на 0,4 процента, до 10 198 640 человек по состоянию на 1 сентября 2022 года.