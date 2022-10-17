Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 18 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается дождь, который вечером постепенно прекратится. В течение дня северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14-16° тепла, днем до 19° тепла, в Баку ночью - 14-16° тепла, днем до 19° тепла.

Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные грозовые дожди, в отдельных местах интенсивного характера.

Временами туман, западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем - 19-24° тепла, в горах ночью - 3-6° тепла, днем - 7-12° тепла.