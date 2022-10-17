В Азербайджане предприниматель оштрафован на более 6 000 манатов

На основании информации, поступившей из Главного таможенного управления энергетических ресурсов и морского транспорта Государственного таможенного комитета, в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики принято решение в отношении физлица Фарзалиева Тахира Тавел оглу.

Как сообщили Day.Az в Госслужбе, в ходе разбирательств были выявлены обоснованные подозрения в том, что Т.Фарзалиев продавал потребителям моторные масла турецкого производства под видом японских. Также на упаковке импортированной указанным лицом из Ирана продукции содержалась искаженная информация о стране-производителе.

По итогам рассмотрения дела в отношении предпринимателя применена финансовая санкция в размере 6 229 манатов.