В Баку состоялась презентация фильма о герое-шехиде Карабахской войны Мураде Нагиеве

В Park Cinema Flame Towers состоялась презентация документально-художественного фильма о герое-шехиде второй Карабахской - 44-дневной Отечественной войны, лейтенанте Мураде Нагиеве под названием "Qayıtsaydım" (Если бы я вернулся), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие члены семей шехидов, боевые товарищи и ветераны Карабахской войны. На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов, отдавших жизни во имя свободы и независимости Азербайджана.

"Благодаря таким героям как Мурад Нагиев, мы добились славной Победы в Карабахской войне против армянских агрессоров, восстановив территориальную целостность страны. Память о наших героя-шехидах, которые не щадили своей жизни и ценой крови освободили наши священные земли, всегда будет жить в наших сердцах и душах", - отметил автор идеи проекта и продюсер, актер Кямран Агабалаев, который также озвучивал стихи Мурада Нагиева.

Режиссер-постановщик - Рамиль Агасиев, оператор-постановщик Тариэль Гаджизаде, режиссер монтажа - Ахмед Гейбатов. Съемки проходили в Баку, Шуше, Стамбуле и Измире.

Мурад Нагиев родился 9 февраля 1997 года в Газахском районе. В 2011 году, показав высокие результаты на вступительных экзаменах в военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, был направлен на учебу в военный лицей Кулели в Стамбуле. После его успешного окончания в 2015 году поступил в Школу сухопутных войск в Анкаре. Завершил учебу в 2016 году, вернулся в Азербайджан и решил продолжить образование в Азербайджанской высшей военной школе имени Гейдара Алиева. Окончил ее в 2020 году по специальности "Применение танковых отделений, частей и соединений в боевых действиях". С первых дней 44-дневной Отечественной войны как командир танка воевал на передовой, уничтожив стратегически важные объекты противника, технику и около 50 оккупантов. Он освобождал села и города страны - Горадиз, Физули, Джабраил, Зангилан и Гадрут. 11 октября геройски погиб на джабраильском направлении. Посмертно награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Джабраила".