Азербайджанцы смогут наблюдать второе лунное затмение в этом году

8 ноября произойдет второе лунное затмение в 2022 году. Это будет полное лунное затмение.

Как сообщили Day.Az в кафедре астрофизики БГУ, полутеневое затмение начнется в 12:02, частичное затмение - в 13:09, полное затмение - в 14:16. Максимум затмения будет в 14:59. Полное затмение закончится в 15:41, а частичное затмение - в 17:56.

Второе полное лунное затмение 2022 года можно будет наблюдать из Азии, Австралии, Северной Америки, части Северной и Восточной Европы и большей части Южной Америки.

Так как во время затмения Луна находится ниже горизонта, в Баку не будет видна основная фаза затмения, только в течение последних 25 минут (17:31-17:56) можно будет наблюдать полутеневое затмение на восточной стороне горизонта. Полутеневое лунное затмение трудно увидеть, потому что затененная часть немного тусклее, чем остальная часть Луны.