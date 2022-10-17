В Ходжавенде обнаружены человеческие останки

На территории освобожденного от оккупации села Аракюль Ходжавендского района рабочие, занимавшиеся ремонтно-строительными работами, обнаружили человеческие останки.

Как сообщил в понедельник Day.Az старший инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана старший лейтенант полиции Аслан Гияслы, сразу после поступления информации на место происшествия выехали сотрудники Ходжавендского РОП.

"В ходе предварительного расследования выяснилось, что человеческие кости были обнаружены во время оползня, который произошел после дождей в этом районе. Они были отправлены на экспертизу. В настоящее время проводится расследование", - сказал он.