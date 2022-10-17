Объявлены результаты экзамена по приему на госслужбу

16 октября 2022 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам BA и ВВ, относящимся к типу В должностей государственной службы (административные руководящие должности).

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, сегодня в 16:25 результаты экзамена были опубликованы на сайте ГЭЦ. Кандидаты также могут получить информацию о результатах экзамена, отправив "рабочий номер" посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на короткий номер 7727.

Из 1983 кандидатов, зарегистрировавшихся для участия в экзамене, 36 человек не явились на экзамен.