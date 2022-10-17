https://news.day.az/society/1504143.html Объявлены результаты экзамена по приему на госслужбу
Объявлены результаты экзамена по приему на госслужбу
16 октября 2022 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам BA и ВВ, относящимся к типу В должностей государственной службы (административные руководящие должности).
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, сегодня в 16:25 результаты экзамена были опубликованы на сайте ГЭЦ. Кандидаты также могут получить информацию о результатах экзамена, отправив "рабочий номер" посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на короткий номер 7727.
Из 1983 кандидатов, зарегистрировавшихся для участия в экзамене, 36 человек не явились на экзамен.
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