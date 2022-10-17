Мошенники размещают объявления в интернете от имени ГТК - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В ходе расследования, проведенного соответствующими структурными подразделениями Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, было установлено, что название ГТК в размещенных в интернете объявлениях о приеме на работу использовалось незаконно.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Госкомтаможни.
Отмечается, что в объявлении о вакансии регистратора в издательской и полиграфической компании Ötüken Bakı предлагается связаться по номеру телефона, в ходе переписки в WhatsApp человек представляется Рашадом Гусейновым, генеральным директором по регистрации приема департамента издательства и полиграфии ГТК Ötüken Bakı, запрашивает у граждан различные документы и просит перечислить в качестве госпошлины 54 маната на карту, данные которой он представил.
В другом объявлении Р.Гусейнов представляется координатором Бакинского фармацевтического департамента Novartis Главного таможенного управления по акцизным товарам ГТК и действует по вышеуказанной схеме.
Комитет рекомендует гражданам быть бдительными и заявляет, что прием на работу в таможенные органы осуществляется по конкурсу на основе объявления, заранее размещаемого на официальном сайте ГТК, и что вышеупомянутые объявления не имеют никакого отношения к таможенным органам тех учреждений, в которых якобы требуется работник.
Для проведения расследования вышеуказанных незаконных действий комитет обратился в МВД.
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