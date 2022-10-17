Пандемия может завершиться к концу этого года – Васиф Алиев

Пандемия может завершиться к концу этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник, отвечая на вопросы руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев

"Ранее министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что количество смертей от коронавируса в Азербайджане находится на минимальном уровне, и пандемия близится к концу. Схожего мнения в связи с пандемией придерживается и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В настоящее время в Азербайджане число случаев заражения коронавирусом снизилось до минимума, и нет обращений пациентов с серьезными жалобами в связи с COVID-19. То есть количество заражений уменьшилось, а у заразившихся заболевание протекает в более легкой форме. Со временем это начнет приобретать сезонный характер. Думаю, что пандемия потеряет свою актуальность в конце этого года", - сказал Алиев.

При этом он также отметил, что серьезная мутация коронавируса вновь может привести к заражениям. "Однако в настоящее время вероятность такого развития событий невелика, поскольку заражаемость идет на спад", - сказал руководитель рабочей группы.