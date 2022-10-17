https://news.day.az/society/1504190.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 18 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 822 617 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 247 человек вылечились, 9 932 - скончались, число активных больных составляет 438.
За последние сутки в стране проведены 1 458 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 290 601.
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