В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлены 18 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 822 617 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 812 247 человек вылечились, 9 932 - скончались, число активных больных составляет 438.

За последние сутки в стране проведены 1 458 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 290 601.