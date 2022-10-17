Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли четыре человека, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки второй дозой вакцины был вакцинирован 1 гражданин, тремя и более дозами вакцины - трое граждан.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 903 793. Первую дозу вакцины получили 5 387 156, вторую - 4 869 885, три и более - 3 383 276, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 476 человек.