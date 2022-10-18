Азербайджан разыскивает этого человека по линии Интерпола

Правоохранительные органы Азербайджана объявили в международный розыск человека, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на сайте Интерпола.

Было отмечено, что гражданин Азербайджана Юсиф Алиев 1979 года рождения обвиняется в мошенничестве в крупном размере и причинении тяжкого вреда здоровью.

В его отношении судом было вынесено заочное решение об аресте.

В настоящее время ведется розыск лица.