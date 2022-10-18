https://news.day.az/society/1504245.html Азербайджан разыскивает этого человека по линии Интерпола - ФОТО
Азербайджан разыскивает этого человека по линии Интерпола - ФОТО
Правоохранительные органы Азербайджана объявили в международный розыск человека, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на сайте Интерпола.
Было отмечено, что гражданин Азербайджана Юсиф Алиев 1979 года рождения обвиняется в мошенничестве в крупном размере и причинении тяжкого вреда здоровью.
В его отношении судом было вынесено заочное решение об аресте.
В настоящее время ведется розыск лица.
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