В Гяндже произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано на проспекте Ататюрка.

Так, Эльбей Ализаде 1984 года рождения был госпитализирован с диагнозом "ножевое ранение".

Пациент был немедленно доставлен в хирургическое отделение, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Пока неизвестно при каких обстоятельствах 38-летний мужчина получил ножевое ранение.

По факту ведется расследование.