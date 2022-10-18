https://news.day.az/society/1504248.html Поножовщина в Гяндже, есть пострадавший
Поножовщина в Гяндже, есть пострадавший
В Гяндже произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано на проспекте Ататюрка.
Так, Эльбей Ализаде 1984 года рождения был госпитализирован с диагнозом "ножевое ранение".
Пациент был немедленно доставлен в хирургическое отделение, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Пока неизвестно при каких обстоятельствах 38-летний мужчина получил ножевое ранение.
По факту ведется расследование.
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