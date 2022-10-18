На сколько повысятся пенсии в Азербайджане?

Устраняется дискриминация, допущенная при индексации трудовых пенсий. Это станет возможным благодаря предложенным изменениям в закон АР "О трудовых пенсиях".

Как передает Day.Az, завсектором Министерства труда и социальной защиты населения страны Айнура Заманова сообщила Xəzər Xəbər, что все виды трудовых пенсий будут индексироваться в едином порядке в начале каждого года.

Еще одно изменение связано с тем, что распоряжением Президента, подписанным в прошлом году, надбавки к пенсиям в размере 200 манатов также будут включены в общую сумму и проиндексированы.

Увеличение пенсий на следующий год будет определяться процентом роста среднемесячной заработной платы, зафиксированной в течение этого года. Данный показатель будет определять Госкомстат.

Кроме того, в случае одобрения Милли Меджлисом предложений выплаты лицам, получающим пенсию за выслугу лет, также будут ежегодно индексироваться в зависимости от процента увеличения их среднегодовой заработной платы.

Внесение новых изменений позволит облегчить администрирование в этой области и устранить обязательство предоставлять всю информацию о повышении заработной платы.