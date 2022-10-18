В Гёйчае малолетний ребенок выстрелил в своего отца

Житель Гёйчая пострадал в результате выстрела из охотничьего ружья.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Эйвазов Ариз Мубариз оглу 1993 года рождения, житель села Халитлы, поступил в Гёйчайскую центральную районную больницу с огнестрельным ранением в области живота.

В ходе следствия было установлено, что мужчина получил ранение, когда его 6-летний сын по неосторожности выстрелил в него из охотничьего ружья.

Пострадавший был прооперирован.

По факту ведется расследование.