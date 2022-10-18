https://news.day.az/society/1504361.html В Гёйчае малолетний ребенок выстрелил в своего отца
В Гёйчае малолетний ребенок выстрелил в своего отца
Житель Гёйчая пострадал в результате выстрела из охотничьего ружья.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Эйвазов Ариз Мубариз оглу 1993 года рождения, житель села Халитлы, поступил в Гёйчайскую центральную районную больницу с огнестрельным ранением в области живота.
В ходе следствия было установлено, что мужчина получил ранение, когда его 6-летний сын по неосторожности выстрелил в него из охотничьего ружья.
Пострадавший был прооперирован.
По факту ведется расследование.
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