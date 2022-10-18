Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с небольшими осадками. Северо-западный ветер сменится на южный.

Температура воздуха ночью составит 13-15° тепла, днем 18-22° тепла, в Баку ночью 13-15° тепла, днем 20-22° тепла. Атмосферное давление снизится с 772 мм ртутного столба до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в ночь с 18 на 19 октября местами ожидаются грозы, временами дожди. В некоторых местах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-6° тепла, днем 7-12° тепла.